Servidores públicos del Sindicato Unitario de Trabajadores Municipales (Sutramun) y feriantes de la Feria Coto Coto protagonizaron una protesta este lunes en la sede de la Municipalidad Provincial de Chilca. Las manifestaciones se realizaron en reclamo por el incumplimiento de acuerdos laborales y restricciones impuestas para la Feria Nacional Ganadera Cuasimodo 2025.

Los trabajadores municipales denunciaron que la comuna no estaría cumpliendo con el acuerdo colectivo previamente establecido. “A los funcionarios les subieron el sueldo a 6 mil soles, pero a nosotros solo nos quieren incrementar 50 soles. Con eso ni siquiera llegamos al sueldo mínimo vital”, reclamó una servidora pública durante la manifestación.

Con pancartas y arengas como “Si no hay solución, no hay Cuasimodo”, los manifestantes ingresaron hasta el despacho de alcaldía, exigiendo la presencia del alcalde César Damas Laurente. Advirtieron que, de no ser atendidos, radicalizarán su protesta y podrían iniciar una huelga indefinida.

Paralelamente, cerca de 50 comerciantes de la tradicional Feria Coto Coto se congregaron en los exteriores de la municipalidad para exigir que se les permita trabajar el domingo 27 de abril en sus puestos habituales, en el marco de la festividad de Cuasimodo.

“Nosotros pagamos mensualmente a la Sociedad de Beneficencia de Huancayo por esos puestos y se debería respetar. Pero ahora la municipalidad nos quiere cobrar 150 soles solo por ese día”, explicó uno de los feriantes. Según informaron, la semana pasada enviaron un documento exponiendo su situación, pero hasta el momento no han recibido respuesta de las autoridades. “Ellos se cierran, nos dicen que es 150 sí o sí, pero nosotros trabajamos en esos puestos desde hace años”, añadieron.