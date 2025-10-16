Cientos de vehículos han amanecido varados en el sector de Ticlio debido al cierre de la carretera central por la fuerte nevada que ha caído la noche de ayer y madrugada de hoy en este sector, cerrando por completo el pase desde el km 122 en cruce Chinchan cerca de Casapalca, hasta el Km 143 en Morococha, formándose largas filas de vehículos que viajaban del centro del país a la capital y viceversa

Hasta las 7:00 de la mañana de este jueves los vehículos seguían varados en la zona espetando mejoren las condiciones y se pueda limpiar la vía para que puedan pasar por este lugar donde miles de pasajeros han permanecido toda la noche a mas de 3.800 m.s.n.m con temperaturas de bajo cero.

Se prevé que pasado el mediodía recién lleguen algunos buses con pasajeros a Huancayo en un viaje de hasta 14 horas por estos problemas climáticos