Los transportistas y pobladores han anunciado un paro para este sábado, donde protestarán por el mal estado de la margen izquierda de la carretera Central, desde Quebrada Honda, pasando por San Agustín de Cajas, Hualhuas, San Jerónimo, Concepción y hasta Ataura, que está llena de huecos y forados, manifestó el presidente de la Asociación de Transportistas, Camioneros y conductores del Centro, Juan Carlos Lagos.

“Desde Quebrada Honda, Bellavista en Huancayo, cruzando Concepción y llegando hasta Ataura en Jauja, la carretera está llena de huecos, hay tramos donde inclusive ya no hay rastro del asfalto y los más perjudicados somos los transportistas, porque nuestros vehículos se malogran constantemente, se daña la suspensión”, mencionó. Otro problema son los constantes accidentes, que ocurren en la vía.

Por esta vía nacional de alto tránsito, ya que son 800 colectivos que circulan por hora, sin mencionar a los vehículos particulares. Además, circulan unos 1600 camiones de carga por hora. La medida de protesta, la van a realizar ante la inoperancia de Provias y el Ministerio de Transportes para rehabilitar la vía nacional, por la cual los transportistas pagan un peaje.

Los transportistas, señalan que ejecutar una nueva pista tal vez sería muy costoso, pero por lo menos exigen un un recapeo, con material apropiado que soporte el peso, con un asfalto, que sea de 15 a 20 centímetros.

En San Agustín de Cajas, ayer se reunieron los pobladores y diversos gremios, para definir acciones de protesta ante el mal estado de la carretera Central. En un recorrido por el sector de Bellavista, se observa como los conductores de trailer, combis y autos esquivan los huecos.

El turismo, también es otro rubro afectado por el mal estado de la carretera Central en la margen izquierdo, es por ello que el presidente de la Asociación de Agencia de Viaje y Turismo, Manuel Nieto, dijo que apoyan la protesta, ya que no es justo que la vía de ingreso a la ciudad de Huancayo este en pésimo estado.

“El corredor turístico de Hualhuas (tejidos), San Jerónimo (platería) y Concepción (planta lechera) es afectado por el mal estado de la carretera Central en la margen izquierda, vamos a tener que suspender los tours por esta vía por la seguridad de los turistas, por eso nos aunamos al paro, porque no es posible que una vía de alto tránsito esté en ese estado”, acotó.

El pasado miércoles, en el sector el Naranjal en la vía hacia La Merced, ocurrió un huaico en el sector El Naranjal – San Ramón, a la altura del kilómetro 91, afectando una ruta estratégica para la conectividad con la Selva Central. El bloqueó de la vía en el tramo entre Tarma y La Merced, en Pasco–Junín, afectó a cientos de pasajeros.

Aquella tarde los transportistas y pobladores, trabajaron varias horas para habilitar el pase, con el riesgo de ser aplastado por las rocas, abrieron un pase por donde pasaron primeros camionetas, que asentaron el camino y luego pasaron autos, por la noche llovió intensamente y el pase se volvió a bloquear. Esto afecto a muchos turistas que esperaron en la zona, además de vehículos con carga que no podían pasar, la noche siguiente.