El gobernador de Huancavelica, Leoncio Huayllani, dijo que habrían tomado el nombre de la nación Chopcca de Huancavelica en las última protestas contra el gobierno pues no reconoció a verdaderos comuneros en el bloqueo de la Carretera Central.

DETALLES. La autoridad sostuvo que respalda el adelanto de elecciones que demanda la población; sin embargo, respecto al cierre de la Carretera Central, dijo, tiene dudas de que sean chopccas los que hayan bloqueado la vía: “La verdad, no hay un dirigente de la nación Chopcca, sino que han tomado el nombre, eso es todo. Han tomado de referencia el nombre de la nación Chopcca, no hay dirigentes. Han presentado unas fotos cabalgando creo pero no se ve pues. Es una publicación en las redes”, sostuvo.

EN CONTRA. Por otro lado, Huayllani se refirió a la propuesta del congresista huancavelicano de Acción Popular Wilson Soto quien presentó un proyecto de reforma constitucional donde propone el adelanto de elecciones para el 2024, tanto de presidente, congreso como de las autoridades recién electas en el 2022: “Nosotros estamos a un mes de haber asumido el cargo y no entendemos cuáles serían los fundamentos, no se trata de recortar el mandato de alcaldes y gobernadores, no es el clamor de la población”, agregó.