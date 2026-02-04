Las seis regiones del centro del país se han declarado en alerta máxima tras la reunión sostenida con el Ejecutivo. Con un año de retraso y un presupuesto recortado drásticamente para el 2026, las autoridades de la macro región centro exigieron el cumplimiento inmediato de los compromisos pactados para la Nueva Carretera Central, rechazando cualquier intento de renegociación.

“Haremos respetar el contrato; esto no es un favor, es un derecho (...) la paciencia de los pueblos del centro ha llegado a su límite tras 15 años de promesas incumplidas”, sentenció el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, quien lideró la Comisión Multisectorial que llegó a la capital.

“La traición presupuestal es evidente: de los S/1,200 millones requeridos para iniciar los trabajos en el túnel Pariachi y la Circunvalación de Yauli, el MEF solo ha asignado 190.7 millones. Esta asfixia financiera demuestra el nulo interés político por una vía nacional que es el motor de la economía peruana” dijo Cárdenas.

“Esta obra es un acto de justicia para una zona que sostiene al país con 32 minas activas y productos y no se puede seguir postergando”, finalizó Cárdenas.

Orlando Castañeda representante de la sociedad civil aseguró que el contrato carece de sustento legal, es un contrato civil, no tiene nivel de contrato ley. Además, advirtió que con los nuevos retrasos la vía no se culminará el 2031 sino el 2035.

Acuerdos

El Comité Multisectorial ha fijado acuerdos con un cronograma, que aseguran es innegociable: el 16 de febrero el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) debe entregar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Gobierno Regional de Junín los resultados de optimización de costos.

El 5 de marzo es el plazo límite para la solución integral del proyecto. De incumplirse estas fechas, las regiones y la sociedad civil iniciarán medidas de lucha contundentes.

El próximo 16 de febrero deben entregarse los resultados de la optimización de costos del proyecto y un cronograma oficial que permita iniciar la ejecución de la Nueva Carretera Central dentro de la actual gestión.

Ejecución

El gobernador regional detalló que el proyecto se ejecutará por tramos, de los cuales dos deben iniciarse de manera inmediata: el túnel de Pariachi, con una extensión superior a los seis kilómetros, y la vía de circunvalación en la zona de Yauli, en la provincia de La Oroya.

El primero cuenta con un presupuesto superior a los S/ 2 300 millones, mientras que el segundo demanda una inversión aproximada de S/ 70 millones.