Las construcciones levantadas en los alrededores del humedal Pichas, en el sector de Azapampa (Chilca), representarían un riesgo para sus ocupantes debido a la fragilidad del terreno, según advirtieron funcionarios de la Municipalidad Distrital de Chilca (MDCH) durante las labores de limpieza y recuperación de este ecosistema.

La preocupación surge tras identificarse viviendas de varios pisos y presuntos intentos de rellenar el humedal para futuras lotizaciones.

El jefe de la oficina de Defensa Civil de Chilca, César Ramos, explicó que muchas edificaciones se levantan sin estudios técnicos.

“Las construcciones se hacen de manera empírica y no se mantiene el tema de los estudios de suelo”, señaló, al advertir que un sismo podría ocasionar “grandes pérdidas materiales y poner en riesgo a las personas. Estos rellenos no sirven para afirmar los suelos, por lo que arrojar desmonte no vuelve apto el terreno para construir”, afirmó.

Efectivamente, el responsable del programa EDUCCA, José Melo , confirmó que habrían personas con malas intenciones tratando de botar desmontes para que haya lotizaciones a futuro.

“Este suelo es muy frágil y no pueden edificar ni construir casas porque las edificaciones pueden ceder”, alertó.

Por su parte, el gerente de Servicios Públicos, Rubén Agama, indicó que: “hay una pared construida que ya se partió por completo, eso es evidencia del riesgo”.