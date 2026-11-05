El director adjunto de la Diresa Junín, Gabriel Borrovic manifestó que los casos de sarampión se han duplicado en la región Junín. Es decir de 6 casos hace un mes ahora tenemos 13 casos, los últimos 4 casos son de los estudiantes de una universidad privada, donde se suspendieron las clases presenciales.

No obstante, un estudiante con la enfermedad, viajó a Chanchamayo, pese a que debía cumplir con el aislamiento.

“Al estudiante con sarampión le pedimos que se inmovilice pero se trasladó a Chanchamayo, se trata de caso número 13. Es por ello que se realiza el seguimiento a los contactos que tuvo el paciente”, mencionó.

En los 4 pacientes (universitarios) que contrajeron el dengue, señaló que muchos de ellos estuvieron en hospitales, mercados y es difícil determinar donde contrajeron la enfermedad. Además, los estudiantes corren el riesgo de contagiar a sus demás compañeros. Los síntomas que presentaron los pacientes son fiebre, dolor de cabeza y erupción cutánea, propia del sarampión.

Al momento, la vacunación tiene un avance del 60% y aunque lo ideal sería llegar al 95%, el problema es que hay domicilios que no abren, o padres de familia que no quieren que sus hijos sean vacunados.