Los centros de salud de Chilca, Azapampa y Juan Parra del Riego resultaron afectadas con filtraciones en techos y paredes luego de la intensa lluvia ocurrida el noche del último lunes, informó el encargado de Riesgo y Desastres de la Red Valle del Mantaro, Luis Meza.

En Chilca, el techo del consultorio de odontología era una coladera por donde discurría el agua, lo mismo ocurrió en terapia física, donde habían goteras. Durante la tormenta, se cortó la energía eléctrica en hospitalización, donde estaban internadas las madre con sus bebes luego del parto. El corte del fluido también perjudicó la cadena de frío.

En Azapampa, hubo filtraciones en las áreas de crecimiento y desarrollo, tópico y en admisión. En el centro de salud de Juan Parra del Riego, hubo filtraciones en la escalera que accede al segundo piso.

perjuicio. Ante estos problemas, el personal de la Red Valle del Mantaro, supervisó los establecimientos para verificar a sonde se deben destinar los recursos económicos para el mantenimiento.

En la actualidad, ya se realiza la intervención en 10 establecimientos de salud. Se cuenta con apenas 2 millones de soles para 25 establecimientos de salud que están en riesgo por lluvias y afectaciones por sismo. En Sicaya, Antarpa, Pariahuanca, San Balvín entre otros, establecimientos urgen de mantenimiento por la temporada de lluvias.