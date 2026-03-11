César Acuña, candidato a la presidencia por Alianza para el Progreso (APP) brindó una conferencia de prensa en Huancayo, donde aseguró que no obtiene ningún beneficio al designar ministros y negó tener injerencia en contrataciones públicas vinculadas a personas de su entorno.

Durante su intervención, el también empresario señaló que recién se enteró por los medios de comunicación sobre presuntos casos que involucran a familiares o allegados, por lo que sostuvo que cada persona debe responder por sus propios actos. “Yo no gano nada nombrando ministros. No tengo interés en que alguien sea o no funcionario”, afirmó.

Acuña remarcó además que no vive de la política y que su actividad empresarial genera empleo para miles de peruanos. Según indicó, sus empresas brindan trabajo a unas 15 mil personas y cumplen con el pago de impuestos en el país.

Finalmente, el candidato de APP pidió esperar con serenidad los resultados de las próximas elecciones, al señalar que aún existe un importante porcentaje de electores que decide su voto en los últimos días o incluso el mismo día de la votación.