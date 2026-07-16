A pocos días de la celebración del Tayta Shanty, los chamanes realizaron sus rituales y se encomendaron al apu Huaytapallana, sin necesidad de subir a la zona protegida. Reconocieron que también acuden a otros cerros, donde prometen no contaminar.

Ritual. “Tayta Huaytapallana, venimos a traerte las mejores frutas, las escogidas, para que nos regales protección, prosperidad para toda la familia. Te traemos los granos andinos, la quinua para la prosperidad, menestras. Aquí cada uno pide un deseo a Tayta Huaytapallana, ábreme los aposentos naturales para regalarte las mejores frutas, el vino la chicha de jora, venimos con fe y alegría y darte algo bueno”, recitó uno de los chamanes en la mesa preparada especialmente para rendirle honores al apu que rige los destinos de las cosechas del valle. Julio De los Santos explicó que en Huancayo son 140 maestros curanderos, conocidos como chamanes, que pidieron que les permitan ingresar por turnos al nevado Huaytapallana -ya que existe una zona para la realización de los rituales- pero la ordenanza regional les impide el ingreso al área regional protegida.

ALTERNATIVAS. De Los Santos, indicó que debido a que no pueden subir al nevado, algunas comunidades les piden que suban a sus cerros a realizar los rituales, con la consigna de no contaminar, ya que los maestros curanderos se organizan para realizar la limpieza.

El músico Hugo Rashuamán de la orquesta Nueva Sociedad Folclórica del Perú, confirmó que desde el 1 de julio, una gran cantidad de pobladores ya suben a los cerros para realizar las ofrendas previa a la celebración del santiago.

“Es una tradición que no se puede dejar, ya que vienen de hace muchos años”, menciona. Ellos como músicos, son contratados y también se encomiendan a los apus, para que les vaya muy bien en la época santiaguera, cuando abunda el trabajo.

Por su parte, el gerente de Promoción Económica de la Municipalidad de Huancayo, René Lazo, señaló que existe un plan de 40 días para subir a los cerros ubicados en diversas comunidades. Ayer, por ejemplo, acudieron al cerro Chonta a realizar los rituales, pero deben retirar todo lo que llevan.