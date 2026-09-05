La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central detectó indicios de un presunto uso irregular de una camioneta de propiedad de la Municipalidad Provincial de Chanchamayo, durante una inspección realizada en las instalaciones de la comuna.

La diligencia se desarrolló el 28 de agosto de 2026 como parte del operativo preventivo denominado “Ruedas en orden: control y uso adecuado de vehículos municipales”. La intervención estuvo a cargo del fiscal adjunto provincial Milder Peinado Lara, en coordinación con el fiscal provincial Miguel Jhony Rojas Mayta y con el apoyo del Órgano de Control Interno de la municipalidad.

Revisaron vehículos de la comuna

Durante la intervención, los representantes del Ministerio Público verificaron las condiciones de custodia, disponibilidad y destino de los vehículos municipales, con el propósito de prevenir que estos bienes sean utilizados para actividades particulares o ajenas a las funciones de la administración pública.

Tras la inspección, la Fiscalía advirtió indicios que podrían estar relacionados con el presunto delito de peculado de uso, específicamente respecto de una de las camionetas de propiedad edil.

Los documentos y demás elementos recogidos durante la diligencia fueron remitidos a las áreas correspondientes para el inicio de las investigaciones que permitan establecer cómo fue utilizado el vehículo y si existen funcionarios o servidores que deban asumir alguna responsabilidad.

La Fiscalía Anticorrupción señaló que continuará realizando este tipo de operativos preventivos en las entidades públicas de la Selva Central, con la finalidad de verificar que los vehículos y demás bienes del Estado sean destinados exclusivamente al cumplimiento de sus funciones y a la atención de las necesidades de la ciudadanía.