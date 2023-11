Contraloría advirtió que la construcción del servicio de alcantarillado pluvial en el distrito de Chanchamayo presenta graves deficiencias técnicas lo que genera un peligro que podría activar quebradas e inundaciones. La obra fue ejecutada por la gestión 2019 -2022 con un presupuesto de más de 1′200,000 soles.

De acuerdo al informe de la contraloría la obra que se ejecutó por administración directa nunca entró en funcionamiento por deficiencias en expediente técnico y en su construcción, además superó el presupuesto inicial de 700 mil soles y la municipalidad habría incurrido en una falta grave al ejecutar trabajos en la avenida Perú, por lo que se le puede imponer una multa de hasta tres Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

La obra no garantiza el adecuado funcionamiento porque no cumple con especificaciones del expediente técnico, tal es el caso de las rejillas metálicas para evitar el ingreso de elementos sólidos al canal ya que en algunas no se colocaron o se colocaron sin cumplir con la medida ni cantidad.

Tampoco se completó el estudio de hidrología para las cunetas y no estaba presupuestada la instalación de cajas de sumidores además en la obra se observan presencia de rajaduras en el concreto debido a una mala consolidación del concreto. Estas deficiendias generan tuberías colmatadas, tapa de concreto rota y empozamiento de agua.

En la gestión actual la obra continua con irregularidades y observaciones, según la Contraloría no se estarían cumpliendo los plazos por lo cual se pone en riesgo su entrega para la operación y funcionamiento. También habrían hecho caso omiso a las advertencias que presentaron los vecinos desde enero del presente año sobre infracciones que afectaban a viviendas de los pobladores por las colmataciones e inundaciones, dichos reclamos fueron archivados.