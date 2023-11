El regidor de la Municipalidad Distrital de Sapallanga, José Fernando Quispe Toscano (42), fue detenido en presunto estado de ebriedad, luego de protagonizar un accidente con su camioneta. No obstante, pese a que solo lo hallaron a él dentro del vehículo, el edil asegura que el conductor huyó y lo abandonó.

Según el parte policial, el accidente ocurrió en la avenida 15 de Setiembre con el jirón Loreto, en el jardín de Cocharcas a las 00.00 horas de ayer.

Los policías acudieron al lugar donde intervinieron al regidor, que presuntamente conducía su camioneta de placa BZY-643, que se despistó e impactó contra el domicilio de Jesús Rojas Tomas (43). El vehículo fue trasladado a la comisaría para las diligencias respectivas.

diligencias. El jefe de la Región Policial Junín, coronel PNP, César Ramos manifestó que el regidor fue detenido por la policía por presuntamente conducir en estado de ebriedad.

“El dosaje cualitativo dio resultado positivo y ahora esperan el cuantitativo”, precisó el jefe policial.

Acotó que en el momento de la intervención, el regidor quiso poner resistencia, pero fue reducido por los policías y trasladado a la comisaría de Sapallanga, donde se negaba a declarar sobre lo ocurrido durante el accidente de tránsito que protagonizó y la intervención de la policía.

Cuando esperaba su traslado en el patrullero, en la oficina de Criminalística, ayer, al mediodía abordamos al regidor José Quispe Toscano y negaba que sea el conductor.

“Yo no manejaba en estado de ebriedad, sí estaba con alcohol, pero no manejaba mi vehículo, quien conducía era un compañero mío Willy Cristóbal que se subió a la berma y terminó en el jardín, yo iba de copiloto y retornaba del cementerio de Cocharcas”, aseguró la autoridad, que mencionó que no tenía cómo probarlo, pero se negó a firmar el acta de intervención.

El coronel César Ramos, mencionó que una de las faltas más graves es haber protagonizado de un accidente de tránsito bajo efectos del alcohol, estupefaciente, narcótico o alucinógeno. Esta infracción se castiga con una multa de S/ 4300 y la cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener una nueva.