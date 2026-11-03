Iván Hugo Vellugas Galindo (39) murió tras recibir una puñalada por la espalda en un puesto de venta de bebidas alcohólicas, instalado en los exteriores del cementerio de La Merced, durante la madrugada del Día de los Fieles Difuntos.

Pese a ser trasladado al hospital Demarini Caro, no sobrevivió a la grave herida. Vellugas Galindo era padre de familia y deja un hijo menor de edad.

Captura. Solo una hora después, la Policía Nacional detuvo a un joven de 26 años en una vivienda donde también se hallaron prendas con aparentes manchas de sangre y un cuchillo de 30 centímetros.

Tras recibir información de algunos pobladores, sobre la presunta identidad de una persona vinculada con la muerte del padre de familia, efectivos de la Comisaría de La Merced desplegaron un operativo en la Asociación de Vivienda Nuevo Milenio, en Chanchamayo.

PRUEBAS. Con autorización del propietario, los agentes ingresaron al inmueble y encontraron descansando a Lizandro (26). Durante el registro, hallaron un short, un polo y zapatillas blancas con aparentes manchas pardo rojizas. También incautaron un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros, que presentaba manchas de similar tonalidad.

Las prendas y el arma blanca fueron recogidas y embaladas para las pericias correspondientes. Ante estos hallazgos y su presunta vinculación con el caso, el joven fue detenido por su presunta implicancia en el delito de homicidio agravado y trasladado a la Comisaría de La Merced.

La familia de la víctima exigen justicia y que se esclarezcan las circunstancias del homicidio. Además, pidieron a la Municipalidad Provincial de Chanchamayo adoptar medidas frente a los puestos de venta de alcohol instalados en los exteriores del camposanto.