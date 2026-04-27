Por más de 9 horas, cientos de vehículos quedaron varados. Los viajeros, para poder seguir su camino, debían caminar y hacer trasbordo o ir en chatas por el río.

Debido a un deslizamiento de plataforma de la carretera marginal en el kilómetro 50 en el sector de Kivinaki, en el distrito de Perené, unos 20 metros de largo por 15 metros de ancho de la plataforma colapsaron, dejando varados a cientos de vehículos.

Mientras unos decidían caminar, otros optaban por el traslado por río a bordo de “chatas” para cruzar al otro extremo.

Estas unidades pluviales cobran 8 soles por vehículo (sólo pueden llevar dos vehículos pequeños y tres mototaxi de acuerdo a su máximo peso en aproximado 10 toneladas).

El primer vehículo que iba a cruzar era transporte Lobato, donde -según el conductor- llevaban a una paciente de urgencia hasta Lima.

Provias ya había anunciado que se realizarían trabajos de recuperación de la plataforma de la carretera central, en el Km 55+050, en el centro poblado de San Fernando de Kivinaki. La medida fue informada a las empresas de transporte de pasajeros y carga pesada, que debían evitar viajes desde Lima hacia Pichanaqui, Satipo, Pangoa, Mazamari y viceversa.Advirtieron que no habría pases intermitentes ni rutas alternas habilitadas para vehículos de gran tonelaje en este punto específico. Las agencias de transporte debían reprogramar sus salidas para evitar el represamiento de buses en la carretera.