El Poder Judicial sentenció a cinco años de pena privativa de libertad a Rubén Héctor Carhuallanqui Romero, médico del Hospital Regional Docente de Medicina Tropical Julio César Demarini Caro, tras hallarlo responsable del delito de cohecho pasivo impropio. La condena, emitida en segunda instancia, contempla además su inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de S/15.000 por concepto de reparación civil.

La investigación fue realizada por la Fiscalía Provincial Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de la Selva Central, que acreditó la responsabilidad penal del médico. Según la tesis fiscal, el 9 de abril de 2024, Carhuallanqui Romero solicitó S/1.000 a los familiares de una paciente identificada como Juana I. M., a cambio de priorizar su intervención quirúrgica.

El dinero fue entregado a Nayeli Q. R., asistente del médico, en un consultorio particular ubicado frente al hospital. El monto fue encontrado posteriormente dentro de un sobre.

Durante el juicio oral, el fiscal provincial Juan Cadillo Rosario presentó como elementos de convicción los testimonios de los familiares, el hallazgo del dinero, la historia clínica y las comunicaciones entre el médico y su asistente.

Con estos elementos, la Fiscalía sustentó la acusación y obtuvo en segunda instancia la condena contra el médico, además de la inhabilitación para ejercer cargo público y la reparación civil establecida por el Poder Judicial.