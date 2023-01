Manejar un vehículo que no haya pasado por inspección técnica puede ser peligroso, ya que no se sabe en qué condición se encuentra y podría ser parte de un accidente por falla de la unidad. Además, la multa por no tener el Certificado de Inspección Técnica Vehicular es el 50 % de una UIT, es decir, S/ 2 475 para este 2023. Ante este panorama, en la región Junín hay 18 Centros de Inspección Técnica Vehicular (CITV) autorizados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Lista

De acuerdo al MTC, “las revisiones vehiculares se realizan en los CITV autorizados por el MTC y solo pueden dedicarse a la revisión técnica, mas no a la reparación de vehículos que hayan sido observados durante las inspecciones técnicas”. A nivel nacional, son 233 CITV autorizados, y en el enlace (https://rec.mtc.gob.pe/AutorizaEntiComplementarias/ArCITVConfiguración) puedes ubicar los establecimientos oficiales para efectuar la revisión. De ese total, en la región Junín son 18 CITV que cumplen los requisitos para realizar este servicio. En Huancayo son 13 CITV, seguido de Satipo (2), Chanchamayo (1), Tarma (1), y Yauli (1).

El MTC precisó que “todos los vehículos inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular que circulan por las vías públicas terrestres a nivel nacional deben aprobar cada cierto tiempo las Inspecciones Técnicas Vehiculares”.

Tiempo

La primera revisión técnica de un vehículo particular nuevo se realizará a partir del cuarto año, tomando como referencia la fecha de fabricación. A partir de este momento, la frecuencia de las revisiones técnicas será anual.

En cuanto a los vehículos de servicios de taxi, transporte público, servicio de carga, etc., la inspección se efectuará a partir del tercer año desde la fecha de fabricación. En adelante, las revisiones técnicas tendrán que realizarse cada 6 meses. Los vehículos que cuentan con más de 20 años de antigüedad y se dediquen al transporte terrestre de personas deberán pasar por la Inspección Técnica Vehicular cada 4 meses.

Asimismo, para aprobar la revisión técnica del vehículo se debe pasar por un proceso de tres fases de inspección: documentaria, visual y mecánica. En la primera, se revisarán la tarjeta de propiedad, SOAT, certificado e informe de la revisión técnica vehicular anterior, esto último si se trata de una reinspección.

En la inspección visual se verificará el estado de conservación de la carrocería, espejos, parabrisas, asientos, cinturón de seguridad, entre otros. Finalmente, en la inspección mecánica se evaluará el sistema de frenos, suspensión, dirección, integridad del tubo de escape, sistemas de luces, emisión de gases y emisiones sonoras.





