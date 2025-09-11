Casas sin conexiones de desagüe y con habitantes que utilizan silos para hacer sus necesidades en plena zona urbana de la provincia de Chupaca, es la realidad que tienen que seguir soportando los vecinos del barrio La Perla, quienes llamaron a marchar en contra de la comuna provincial.

“En nuestro barrio (La Perla) no tenemos desagüe, tenemos que seguir utilizando silos y otros hacen sus necesidades en algunos terrenos libres que se tiene”, informó Eloy Socualaya Leiva, presidente del Comité de Gestión y Desarrollo del barrio La Perla.

El dirigente señaló que hace más de una década se inició una obra integral de saneamiento y la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PETAR) Chupaca, el segundo se concluyó pero no estaría funcionando a cabalidad.

“El año 2008 se inicio esa obra, pero nos dejaron sin desagües. Estamos en pleno siglo XXI y seguimos teniendo calles sin apertura. Son más de 300 viviendas las afectadas y sigue aumentando la cantidad de casas y sin control”. acotó el dirigente.

Ante esta incomodidad, acordaron realizar una marcha en contra de la Municipalidad Provincial de Chupaca, para este viernes 12 de setiembre, cuya concentración será desde el barrio La Perla, a partir de las 8:00 a.m.