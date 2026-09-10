Tres personas resultaron heridas luego de que la camioneta Toyota RAV4, de placa C2Q-284, sufriera un despiste y posterior volcadura en la carretera que une Pumpunya con Chupuro.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:00 de la mañana DEL MIÉRCOLES 09, cuando la unidad salió de la vía y terminó cayendo hacia el otro carril, quedando seriamente dañada producto del impacto.

El conductor, Américo Rudas Romero, presentó policontusiones, mientras que los pasajeros Donato Limache Huamán y Richard Pino Obregón también resultaron lesionados.

Policías de la comisaría de Huayucachi acudieron para auxiliar a los afectados y posteriormente los trasladaron al hospital Ramiro Prialé Prialé (EsSalud), en Huancayo, donde permanecen bajo atención médica y con diagnóstico reservado.

La Policía inició las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias que provocaron el despiste y la posterior volcadura de la camioneta.