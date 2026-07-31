Aunque todavía, no hay cifras oficiales sobre la llegada de turistas. Lo cierto es que cientos de familias llegaron a Huancayo y sus distritos a bailar el santiago, la fiesta más grande del Valle del Mantaro. Si bien es cierto, que se vio afectada por la suspensión de los pasacalles a causa del duelo por los fallecidos en el sismo en Chongos Bajo. Finalmente fue salvada por las familias que en todo el Valle, acogieron con su alegría y hospitalidad a los visitantes.

Retornan a Lima

El administrador del Terminal de Huancayo, Edilson Pucllas Quispe informó que el 28 de julio por la noche partieron 75 buses repletos de Huancayo hacia Lima, mientras que el 29 de julio durante el día y la noche partieron 103 buses repletos, cada uno lleva más de 60 pasajeros.

“Llegamos de Cajamarca, somos 12 integrantes de una familia ya estamos 4 días, una prima nos invitó a bailar santiago en las noches, es increíble las orquestas y también hemos visitado otros lugares turísticos, lo recomiendo a todas las personas, ya nos vamos pero esperamos retornar”, dijo Helbert Brayan Castillo.

La directora regional de Comercio Exterior y Turismo de Junín, Dania Vila Poma informó que según el monitoreo realizado por la DIRCETUR Junín, se evidenció una ocupación hotelera del 63,3 % en la Selva Central, 49,8 % en el Valle del Mantaro y 50 % en la zona andina entre el 27 y el 28 de julio, demostrando la resiliencia del sector turístico regional.

La funcionaria consideró como milagrosa la llegada de los turistas, ya que la información sobre el sismo que ocurrió en varios distritos de Chupaca y Huancayo, no avisoraba un buen panorama, además del bloqueo en la Carretera Central, donde los turistas padecieron hasta 16 horas para llegar a su destino.

Finalmente, Dania Vila demandó a las municipalidades a ya no suspender las actividades promocionales, ahora que se viene la octava del santiago, y que esta semana todavía hay vacaciones escolares, lo que permite que las familias puedan viajar a disfrutar de las fiestas costumbristas.

“Invocamos a las autoridades y asociaciones que manejan el tema cultural que no den de baja, ya que las expectativas de mantener la economía en rotación dependen de ellos y si algo se suspende de un momento a otro a veces no hay muchos que esperar”, recalcó.

En la plaza Constitución y sus alrededores, ayer los buses con turistas que recorrían diversos destinos no paraban de salir repletos, ya que los visitantes también se dieron sus paseos por el valle.