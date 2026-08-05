Más de 5 mil estudiantes afectados por el sismo en las provincias de Huancayo y Chupaca retornarán a clases presenciales este 10 de agosto, con el apoyo de aulas temporales tipo domo y ambientes alternativos gestionados por las autoridades educativas.

La directora regional de Educación de Junín, Silvia Victoria Astete Morales, informó que las 20 aulas tipo domo enviadas por el Ministerio de Educación (Minedu) estarán acondicionadas este viernes, antes del reinicio de clases. Precisó que contarán con mesas, sillas y pizarras para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades.

Es insuficiente

La directora regional indicó que los 20 domos entregados aún no cubren toda la necesidad. Explicó que la solicitud inicial al Ministerio de Educación fue de 83 aulas, por lo que la DREJ pidió la entrega de las 63 aulas restantes. Mientras esperan una respuesta, las autoridades coordinan alternativas como el uso de otros espacios y el alquiler de locales.

El director de la UGEL Huancayo, Walter Raúl Loré Ramos, informó que se evalúan opciones para los colegios que aún requieren atención.

“Se está evaluando el traslado temporal de estudiantes o el alquiler de ambientes cercanos”, señaló.

En tanto, el director de la UGEL Chupaca, Abel Pomalaya Matos, aseguró que se mantiene el monitoreo de los módulos para garantizar su seguridad antes del retorno escolar.

Las autoridades precisaron que la habilitación de los terrenos estuvo a cargo de los gobiernos locales, mientras que la instalación de las aulas tipo domo corresponde al contratista designado por el Minedu.

El retorno a clases

En la provincia de Huancayo se estima el retorno de más de 100 mil estudiantes de instituciones públicas y privadas para el inicio del segundo semestre escolar. Las autoridades continuarán supervisando los colegios afectados para garantizar espacios seguros.

El jefe de la Unidad Zonal Junín-Huancavelica del PRONIED, Richard Morales Díaz, señaló que los domos son una solución provisional.

“El objetivo es contar progresivamente con infraestructura educativa permanente”, indicó. En esa línea, el Gobierno Regional de Junín prepara una IOARR (Inversión de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición) para la rehabilitación definitiva de los colegios afectados por el sismo.