Excretas de roedores debajo de las mesas de trabajo fue el alarmante hallazgo que motivó la clausura de la chicharronería “Súper Clásico”, ubicada en el Jr. Calixto N° 595, en Huancayo. La contaminación fue detectada durante una inspección realizada tras denuncias ciudadanas.

Ante la gravedad de lo encontrado, la Municipalidad Provincial de Huancayo dispuso el cierre temporal por 30 días y aplicó una multa equivalente al 30% de una UIT, al considerar que las condiciones ponían en riesgo la salud de los consumidores.

En el mismo operativo también fue intervenida la pollería contigua del mismo nombre, en el Jr. Calixto N.° 581, donde se hallaron cucarachas en el área de cocina y un pollo en presunto mal estado. Este establecimiento fue sancionado con el 20% de una UIT.

Las autoridades señalaron que ambos locales deberán subsanar las observaciones para solicitar la reapertura, mientras continúan los controles sanitarios en distintos puntos de la ciudad.