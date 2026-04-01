La intervención fue realizada por la Subgerencia de Comercialización de la Municipalidad Distrital de Chilca en un establecimiento ubicado en la avenida Torre Tagle N.° 155.

Durante una primera inspección, los trabajadores no contaban con la licencia en el local, aunque aseguraron que sí disponían del documento, por lo que se les otorgó un plazo para presentarlo.

En una segunda visita, los responsables entregaron una licencia de funcionamiento N.° 085-2017 a nombre de Elsa Huamán Flores. Sin embargo, el documento presentaba inconsistencias en fechas y datos.

Tras la verificación en el sistema municipal, se confirmó que el código correspondía a otra contribuyente, con un giro de restaurante y distinta dirección.

Al comprobarse la falsificación, la comuna procedió con la clausura temporal del negocio, la suspensión de su autorización y el inicio de acciones legales contra los responsables.

El subgerente de Comercialización, Benigno Pampa Chaccalla, indicó que esta falta es considerada grave y será sancionada con una multa de S/ 2,200, equivalente al 40 % de una UIT.

Además, recordó que la municipalidad brinda facilidades para que los comerciantes formalicen sus negocios dentro de la ley.