Unos 15 consultorios y laboratorios que operan en el jirón Puno, la avenida Daniel Alcides Carrión y otros ubicados en los alrededores de clínicas y hospitales del centro de Huancayo, constituyen un verdadero riesgo a la salud. En estos locales ofrecen ecografías, rayos X, exámenes de sangre, colesterol, descarte de anemia, entre otros servicios muy requeridos por las personas de escasos recursos y que ofertan a precios baratos, pero sin garantía alguna.

peligro. Luego de 3 días de operativos inopinados la Dirección Regional de Salud Junín, la Segunda Fiscalía de prevención del delito De Huancayo, Unidad de Seguridad del Estado-PNP y Municipalidad de Huancayo, se halló a jaladores que llevan a incautos pacientes a estos establecimientos informales.

“Se constató las pésimas condiciones de atención de los servicios, no cuentan con los profesionales, laboran en ambientes y equipos sucios, razones que conllevan a la municipalidad a clausurar los establecimientos y a la policía a detener a aquellos que realizan ejercicio ilegal de la profesión”, recalcó Sizel Urbina Pérez, Coordinadora Regional de Fiscalización del Equipo de DIPOS de Diresa Junín. Durante la inspección se observó que los Establecimientos no realizan buen manejo de residuos sólidos y biocontaminados, no cuentan con registro en RENIPRESS ni Categorización, presentan publicidad engañosa, no tienen licencia de funcionamiento y no cuentan con profesional competente para la realización de las actividades.

En el local “Vida Medic” del Jirón Puno, se identificó la presencia de una mujer que realizaba la labor de enfermería, sin contar con el título profesional, por eso fue intervenida.

MIRA ESTO TAMBIÉN: PNP halla 16 mil cajetillas de cigarros escondidos en caletas de camión que llega a Huancayo (FOTOS)

Asimismo, el local fue lacrado ante la ausencia del personal y el dueño del local. En los próximos días se continuarán con los operativos inopinados y la visita a los locales ya inspeccionados para verificar si levantaron sus observaciones.

La Diresa Junín, insta a la población a exigir a los establecimientos de salud a presentar el certificado de categorización y registro en RENIPRESS. Y solicitar el título y colegiatura del personal médico que brinda la atención, sino tienen son pasibles de denuncia.