Una fuerte lluvia y granizada que ocurrió el día 27 de noviembre al promediar las 3:00 de la tarde, afectó diversas zonas en la provincia de Huancayo, una de las más perjudicadas son las comunidades de Cochas Chico y Cochas Grande. Los pobladores perdieron animales, cultivos y sus viviendas sufrieron daños.

Según el dirigente de Cochas Chico, Rafael Fernández, hasta el momento son unas 60 viviendas las que registran daños, 150 hectáreas de cultivos perdidos y animales muertos entre gallinas y cuyes. Las instituciones educativas y centros de salud también se vieron perjudicados. “El jardín suspendió las clases y el centro de salud también porque los techos colapsaron”, contó.

Ayer por la noche llamaron a Defensa Civil del distrito de El Tambo, sin embargo, nunca llegaron. Los que se apersonaron hasta el lugar de los hechos fueron funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huancayo, quienes visitaron algunas viviendas y según comentaron los dirigentes de Cochas Grande y Chico, les dijeron que regresaran al día siguiente con ayuda.

Es así que el jueves 28 por la mañana llegó Defensa Civil de El Tambo, revisó algunas viviendas y les dijeron a los pobladores que no tenían presupuesto para ese tipo de ayuda ya que las estructuras no colapsaron y les recomendaron comprar calaminas. Cabe destacar que los pobladores manifestaron que no recibieron trabajos de prevención.