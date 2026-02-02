El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) ubicó a las 9 provincias de la región Junín en alerta roja, por la constante activación de quebradas a causa de las intensa lluvias que han generado huaicos y deslizamientos en diversas zonas.

El subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, José Vásquez Loaiza, manifestó que en Pichanaqui se cuenta hasta el momento con un total de 90 afectados y 65 damnificados por la lluvia, huaicos y deslizamientos. Se han registrado diversos bloqueos de carreteras, los cuales están siendo liberados con la maquinaria de Provías y del Gobierno Regional de Junín.

En Pichanaqui, la asociación de vivienda Corazón de Jesús fue uno de los sectores más críticos. Allí desapareció la plataforma de la carretera marginal debido a la activación de la quebrada el Camarón.

Cancelan itinerarios

Flower Cantorín Jaimes de la agencia Adrenalina Tours, afirmó que los bloqueos afectaron a muchos negocios relacionados al turismo, ya que habían turistas que tenían planeado viajar a Pichanaqui, pero por lo ocurrido cancelaron el itinerario.

Aunque, luego de los derrumbes, se están habilitando las carreteras, por lo menos ayer se pudo desplazar con normalidad hasta Tarma.

Más de 12 horas de viaje

Los conductores que circulan por la Carretera Central, también padecen por los bloqueos, el más grave fue el deslizamiento de rocas en el kilómetro 46, Rosario-Curicaca, piedras de gran tamaño caían desde lo alto del cerro y rodaban hasta acabar en el río Mantaro.

Esto generó filas de vehículos varados en la ruta Lima a Huancayo, con lo cual el viaje demoró hasta en 12 horas cundo lo normal son ocho horas en bus y seis en auto.

Aunque Deviandes despejó la vía los conductores como Edwar Sosa Rivera, cuestionaron que los trabajos preventivos no se ejecuten con anterioridad.