Una comerciante perdió la vida y su esposo resultó gravemente herido luego de que la camioneta en la que viajaban se despistara y cayera a un abismo de aproximadamente 200 metros, en la Carretera Central, a la altura de Casapalca.

El accidente se registró cerca de las 11:00 de la noche del domingo 6 de setiembre, en el kilómetro 120+200 del tramo La Oroya-Lima. Según información policial, el vehículo descendía de Ticlio con dirección a Lima cuando, por causas que aún son materia de investigación, salió de la vía y terminó precipitándose por el desnivel, dando varias vueltas de campana.

La víctima mortal fue identificada como Lurdes Huacache Sulca, natural de Huaribamba, Tayacaja, quien viajaba como copiloto. Debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente, falleció en el lugar.

Su esposo, Alex Iván Riveros Alfaro, de 46 años, resultó con graves heridas y fue auxiliado y trasladado al hospital de La Oroya, donde quedó bajo atención médica.

La pareja se movilizaba a bordo de una camioneta Suzuki gris, modelo 2018, de placa BCI-116, vehículo que, según registros de Sunarp, figuraba a nombre de Lurdes Huacache.

Agentes policiales acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y recabar información que permita determinar las circunstancias exactas que provocaron el despiste y posterior volcadura.