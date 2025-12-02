Para evitar el robo en su negocio, el dueño de una ferretería terminó aferrándose a un taxi que lo arrastró varios metros . Uno de los presuntos delincuentes fue capturado con el dinero en efectivo que había sacado del establecimiento.

Ocurrió el último fin de semana, en una de las ferreterías ubicada en la esquina de las avenidas 9 de Diciembre y Arterial, en el barrio Puzo, del distrito de Chilca.

Los delincuentes llegaron a bordo de un vehículo supuestamente para comprar pintura, tras cargar dos baldes del producto en la unidad, el conductor trató de distraer al propietario, mientras que su cómplice ingresaba para sacar el dinero de la venta del día. Sin embargo, tras percatarse del atraco, trató de evitar que la unidad arrancará, pero es donde fue arrastrado.

Agentes del Serenazgo de Chilca, quienes patrullaban la zona, hallaron al a víctima sobre el piso.

“Una de las personas logró sacar el dinero de 5 mil soles. Con los vecinos y personal de Serenazgo, se logró ayudar a la víctima e identificar al cómplice que fue abandonado y trataba de ocultarse entre el tumulto”, señaló el jefe de Serenazgo de Chilca, Edén Melgarejo.