La emergencia persiste en la zona sur del valle del Mantaro, a pesar de haber transcurrido 3 días del siniestro que cobró la vida de 5 personas, Defensa Civil del Gobierno Regional de Junín, informó que ninguna de las municipalidades distritales cumplió con elevar el empadronamiento de afectados ante el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

Además, los mismos gobiernos locales podrían solicitar hasta 100 mil soles a través del Fondo Para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (FONDES)

Emergencia

El empadronamiento de las víctimas damnificadas y afectadas de el sismo de 5.4 en escala de Richter, sigue en proceso de rellenado por las municipalidades distritales que fueron declaradas en emergencia.

“Todavía ninguna de las municipalidades ha cumplido con el rellenado de los empadronados en el SINPAD, pero con la información preliminar que tenemos, iniciamos con la entrega de más de 100 carpas y 1200 kits de alimentos”, mencionó el gerente de Defensa civil, José Vásquez.

Por más de 5 décadas la falla geológica Altos del Mantaro, permaneció inactiva, su activación generó hasta ayer 25 réplicas registradas por el Instituto Geofísico del Perú IGP.

“El IGP ha corregido la cifra, ya no es de 5.1, sino, de la noche del sábado fue de 5.4. La falla geológica del Alto Mantaro, está en actividad. En los años 80 se tenía conocimiento de esta falla pero estaba inactiva”, acotó el funcionario.

En cuanto las autoridades de los distritos afectados por el sismo, cumplan con el rellenado del SINPAD, los burgomaestres pueden solicitar presupuesto para la mitigación, capacidad de respuesta, rehabilitación y reconstrucción.

“Los gobiernos locales pueden solicitar, a través del FONDES, hasta 100 mil soles para que puedan realizar sus acciones de respuesta frente a estos eventos que hemos tenido”, concluyó el funcionario.

Desde el Consejo Regional de Junín, se emitió una recomendación al Ejecutivo para que traslade un pool de maquinarias hacia las zonas afectadas.