Durante el segundo día del paro de 48 horas convocado por el Comité Multisectorial por la Nueva Carretera Central de 4 carriles, se registraron bloqueos momentáneos de vía y movilizaciones en las provincias de Yauli- La Oroya y Huancayo.

Bloqueo en La Oroya

La madrugada del jueves inició con el cierre de la Carretera Central por casi dos horas, en el sector de Curipata que fue rápidamente despejado por la Policía Nacional del Perú (PNP). También se realizaron dos marchas: el primer grupo encabezado por el alcalde de Huancayo Dennys Cuba Rivera y manifestantes de la Ciudad Incontrastable y el valle del Mantaro, en La Oroya antigua hacia el paradero de Tarma.

El otro grupo fue liderado por el consejero de La Oroya, Luis Basaldua y el gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín, Rony Vejarano, con manifestantes de la selva central, se movilizaron desde el sector de Huaynacancha hacia el paradero de Tarma donde se realizó a la concentración general y un mitin dando las palabras a las autoridades y dirigentes regionales.

La medida solo provocó una breve interrupción en el tránsito del puente Club Peruano y frente a Senati por varios minutos, ya que, no existía la fuerza ni la cantidad de manifestantes para poder permanecer más tiempo por el mayor número de efectivos de la Policía que estaban al mando del general PNP César Calero.

Luego del mitin casi a las 13:00 horas los manifestantes se retiraron para volver a sus ciudades de origen.

La Oroya no apoyó el paro, pues consideran que aunque se incluyó el no aislamiento de la ciudad en el pliego de reclamos, se hizo de manera tardía. “Nos quieren utilizar”, señalaron los dirigentes.

Marcha en Huancayo

En Huancayo, también se registró una pequeña movilización de los ediles y trabajadores del Gobierno Regional de Junín, que no viajaron a la ciudad de La Oroya. La concentración se dio en el frontis del estadio Mariscal Castilla, en El Tambo, con destino hacia el parque Huamanmarca, donde fueron dispersados por una llovizna que cayó la tarde de ayer.