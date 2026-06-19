Cientos de manifestantes del distrito de Pariahuanca y la cuenca del Yuracyacu, se movilizaron en la ciudad de Huancayo, en contra de las concesiones mineras otorgadas cerca al Área de Conservación Regional de Huaytapallana.

En su intento de dispersar a los manifestantes, la tarde de ayer la Policía Nacional del Perú, lanzó bombas lacrimógenas a los manifestantes que hasta entrada la noche seguían con sus reclamos.

Exigencias

“En la zona tenemos 34 concesiones mineras otorgadas, lo que estamos exigiendo es que las autoridades hagan cumplir la ordenanza regional del Área de Conservación del Huaytapallana, ya que hay afectaciones colaterales que afectan a las comunidades”, mencionó el alcalde de Pariahuanca, Wilson Quispe Camarena.

Los manifestantes aseguran que las empresas que realizan la extracción de minerales en la zona, afectan los pastos y agro, con el polvo que levantan los camiones que transportan el material. Además, aseguraron que no se moverán del frontis del Gobierno Regional de Junín, hasta hablar con el gobernador Zósimo Cárdenas.

La Policía lanzó gases para disuadirlos, pero persiste la protesta.