Ilusionado con levantar la “orejona”. Este domingo 24 finaliza el hexagonal final de la Copa Perú en Junín y se jugará un triplete en el estadio Santa Rosa de Sacco de la Ciudad Metalúrgica.

Jornada

Con el ya clasificado Juventud Pomacocha, faltan dos equipos más para la Etapa Nacional. El “Tricolor” quiere dar la vuelta olímpica en su reducto. Luego de casi 20 años.

En el estelar a las 15:00 horas UJP con (10) puntos enfrenta a la Academia San Antonio de Jauja (4), mientras que, abriendo la programación dominical, a las 11:00 horas Sumar Motors de Huancayo rivaliza contra Defensor Pichanaki de Chanchamayo ambos con (3), el que gana tendrá que esperar resultados.

En el semifondo a las 13:00 horas Atlético Chanchamayo (7) tiene como rival a CESA (5) el ganador sería otro de los clasificados a la nacional, pero a Playa Hermosa le basta solo un empate para sellar su clasificación sin depender de otros resultados.