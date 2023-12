Al mismo estilo de César Acuña y su frase “no es plagio, es copia”, la actual gestión de la Municipalidad de Huancayo defendió el supuesto trabajo elaborado por uno de sus hombres de confianza, Johan Coronel Llacta. El subgerente de Planes y CTI, Elías Lozano, señaló que no se puede afirmar que hay plagio porque el trabajo original no está inscrito en Indecopi, además solo se copiaron las estructuras.

El concejo, con mayoría de regidores afines al alcalde, rechazó que el caso sea derivado a la Procuraduría.

Como Correo reveló el mes anterior, Coronel Llacta cobró S/10 500 por la elaboración del Plan Estratégico Institucional 2023-2026 y otros dos documentos de gestión. Más del 90% de estas entregas fueron tomadas de planes similares de la gestión anterior.

Para Lozano, sin embargo, éstos cumplen con las directrices dadas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN): “A veces desconocemos el tema y pensamos que es copia cuando la estructura de este plan es una sola a nivel nacional”, dijo. Para reforzar su defensa, el funcionario de Dennys Cuba afirmó que no es plagio porque el documento no está inscrito en Indecopi.

A ello se sumó la asesora legal, Esther León, quien añadió que no puede haber plagio si no hay un agraviado. Es decir, si bien Coronel pudo haber copiado no hay quien reclame por ello. A diferencia de otras ocasiones, Johan Coronel ya no es visto al lado del edil ni en el despacho de alcaldía.