Hasta hace poco el jirón Calixto y los jirones aledaños, Amazonas y Marañón, eran el principal foco de prostitución de la ciudad, pues a diario jovencitos, mujeres, travestis y transexuales, ejercen allí el oficio másantiguo del mundo. Sin embargo, ahora hay una nueva ‘zona rosa’ en la Ciudad Incontrastable. Se trata de la avenida Huancavelica desde el Jirón Piura hasta Tarapacá.

Son cuatro cuadras en las que, según las investigaciones realizadas por la gerencia de Promoción Económica y Turismo de la Municipalidad provincial de Huancayo (MPH), existen alrededor de 80 antros de perdición camuflados como viviendas, hoteles, discotecas o bares, en los que trabajan un aproximado de 150 prostitutas, que empiezan ofreciendo servicios de damas de compañía. A las afueras de estos locales, hay unos 80 proxenetas que se dedican a ofrecer en la calle los servicios sexuales.

En el jirón Calixto, las trabajadoras sexuales tienen que abonar a una “dama mayor” una cantidad de dinero por el “derecho” de ocupar un lugar en la calle. En la Av. Huancavelica el pago es a estos proxenetas.

¿Quién se compra el pleito?

“A lo largo de esta avenida desde Piura hasta Tarapacá, existen personas que ofrecen damas de compañía, esto también es un delito que debe ser investigado. Hay presencia de estupefacientes dentro de los locales y aparentemente el ejercicio del meretricio dentro de ellos. Atentan contra la vida y la salud de las personas. Eso está fuera de la jurisdicción municipal”, dijo el gerente de Promoción Económica y Turismo de la MPH, Jhoselim Meza León.

”Cada intervención que realizamos trabajamos con el apoyo de la Policía Nacional, pero esto es un tema aparte que merece atención e investigación policial y fiscal porque exponen a las personas al peligro, daña su salud y podría existir trata de personas en estos espacios”, informó el funcionario.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Comerciante contrata a obrero por S/500 y viajan de Lima a Satipo para matar a docente de Pronoei

“Se debería hacer una investigación de parte de la PNP y fiscalía. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos emitido documentos para que se tomen acciones, pues es un problema integral, según la nueva ley que ha salido, hasta la intervención”, refirió Jhoselim Meza León.

Según el presidente de la Junta de Fiscales de Junín, Miguel Villalobos, este tipo de delito lo investiga el fiscal penal, pero, para hacerlo de oficio debe haber algún tipo de alerta en medios de comunicación y otros. “Debe haber una denuncia ante la PNP, los que la trasladan a la fiscalía para que se investigue”, dijo.

La ley favorece a los antros

Pese a los esfuerzos municipales para cerrar estos antros y evitar que siga creciendo la prostitución en los mismos, recientemente se ha dado un freno a su accionar con la Ley N° 31914, Ley que modifica la Ley N° 28976, Ley Marco de Licencia de Funcionamiento (LMLF), para regular los supuestos de clausura de establecimientos.

Por ejemplo, cuando se constate la existencia de un peligro inminente para la vida, la salud, la propiedad o seguridad de las personas, la clausura no procederá -pese a que se infrinjan normas- si éstas no representan un riesgo inminente. Además si imponen la clausura como sanción no pueden imponer una multa a la vez, pues implicaría imponer una doble sanción por un mismo hecho, es decir, deberá elegir si sanciona con multa o con la clausura, esta norma es “pro chingana” según el gerente.