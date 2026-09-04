Dos jóvenes trabajadores resultaron heridos luego de que la motocicleta en la que se desplazaban impactara contra una camioneta en la Carretera Central, margen izquierda, en Concepción.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 de la mañana de este jueves, cerca de la planta hidroeléctrica. Las víctimas fueron identificadas como Emerson Gonzales Matamoros (21) y Aliano Wilfredo Santos (19), quienes viajaban en la motocicleta de placa 5863-QW con dirección a Cajas.

De acuerdo con la versión proporcionada por los propios jóvenes, una mala maniobra habría provocado que perdieran el control de la motocicleta, terminando por impactar frontalmente contra la camioneta de placa W5W-216.

La violencia del choque hizo que ambos ocupantes salieran despedidos varios metros y terminaran tendidos, semiconscientes, a un lado de la carretera. Agentes de la Policía y personal de Serenazgo de Concepción llegaron al lugar tras recibir el llamado de emergencia y auxiliaron a los heridos.

Los jóvenes fueron evacuados al Centro de Salud David Guerrero Duarte, donde el médico de turno, Diego Matos, diagnosticó a ambos con politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado y trauma abdominal.

Ambos quedaron internados bajo observación médica. Mientras tanto, la motocicleta y la camioneta fueron trasladadas hasta la Comisaría de Concepción, donde permanecerán mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades del caso.