El fustán de Santiago tendría un valor aproximado de S/ 2 mil. Tras la intervención, María vilchez pidió a la agraviada que no formalizara la denuncia. El hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en la segunda cuadra del jirón Ricardo Palma, donde la prenda habría sido sustraída. La sospechosa fue retenida cuando intentaba abandonar el lugar y posteriormente trasladada a la dependencia policial.

Una vez en la comisaría, Vilchez se arrodilló frente a la agraviada y le pidió perdón, mientras suplicaba que no continuara con la denuncia por el presunto robo. El fustán, una prenda vinculada a las celebraciones de Santiago, fue recuperado tras la intervención.

El caso quedó en manos de las autoridades, que deberán determinar las circunstancias de lo ocurrido y las acciones legales que correspondan contra la intervenida.