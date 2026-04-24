El Poder Judicial dictó una segunda sentencia contra Teodolinda Yobana Astudillo Jacay, extesorera de la Municipalidad Distrital de Marcapomacocha, al hallarla responsable del delito de peculado doloso por la apropiación de más de 9 millones de soles de recursos públicos.

La investigación fiscal determinó que, entre los años 2008 y 2014, la exfuncionaria habría gestionado de manera irregular fondos provenientes de pagos de impuestos prediales, utilizando mecanismos como la emisión de cheques sin sustento y transferencias a terceros. Las pericias contables evidenciaron inconsistencias y la falta de documentación que respalde el uso del dinero.

Asimismo, se detectó la existencia de cuentas no registradas en el sistema oficial del Estado, lo que habría facilitado el ocultamiento de las operaciones. Este esquema permitió el desvío sistemático de recursos que debían ingresar a las arcas municipales.

Por estos hechos, se le impuso una pena de 10 años de prisión efectiva y el pago de una reparación civil de S/ 1,300,000. Además, seis personas fueron condenadas como cómplices con penas suspendidas. Esta sentencia se suma a una anterior de 12 años por hechos similares.