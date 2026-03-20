La captura de Luis Corilloclla (43), David Chuquiyauri (40) y Aldo Llacta (42) puso fin a una serie de asaltos violentos que se registraban en Huancayo, principalmente contra personas que abordaban vehículos tras salir de reuniones o eventos nocturnos.

Los sujetos fueron intervenidos en agosto de 2023, luego de ser sorprendidos en flagrancia tras arrojar a un joven desde un vehículo en movimiento para despojarlo de sus pertenencias, evidenciando la violencia con la que operaban.

Las investigaciones determinaron que actuaban de forma organizada: mientras Corilloclla conducía y desviaba la ruta, Chuquiyauri y Llacta reducían a las víctimas, a quienes golpeaban para robarles dinero, celulares y tarjetas bancarias.

Con las pruebas presentadas en juicio, el Poder Judicial dictó 14 años de prisión contra los tres implicados, quienes cumplirán su condena en el penal de Huamancaca.

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