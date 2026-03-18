Cientos de transportistas de Huancayo paralizaron el servicio de transporte público en más de un 90%, durante una jornada de protesta marcada por la violencia y la desesperación de los hombres y mujeres que prestan servicio de transporte público. Ellos anuncian que, si no se reduce el precio de los combustibles, el incremento del pasaje urbano sería hasta en S/0.50 de manera permanente, lo que afectaría a miles de ciudadanos.

Reclamos de transportistas

Desde horas la mañana de ayer, cientos de los conductores de camionetas rurales, decidieron bloquear los principales accesos hacia la ciudad de Huancayo. En Quebrada Honda por la margen izquierda de la Carretera Central y en el distrito de Sicaya por la margen derecha. Mientras que, un panorama similar se veía en la zona sur de Huancayo, en Auray por la avenida Panamericana Sur y la avenida Los Próceres, en el distrito de Chilca.

“Desde el viernes el Estado dice que se normalizó la distribución del GNV (Gas Natural Vehicular) y que deberían bajar los precios, pero el sábado y domingo subió el diésel hasta los S/22, tampoco hay indicios de que baje”, señaló el dirigente de transporte interurbano, Walter Contreras.

Violencia

En en la zona norte, límite entre las provincias de Huancayo y Concepción, por la margen izquierda de la Carretera Central, se registraron enfrentamientos y hasta atentados contra los vehículos, de categoría M2, que no acataron el paro. En algunos casos lograban hacer descender a los pasajeros de las unidades, pero en otros se registraron enfrentamientos físicos entre los mismos conductores.

“Me han agarrado entre varios y me empezaron a pegar. Están reclamando empresas que prestan el servicio de turismo interprovincial. Después de golpearme se dieron a la fuga”, informó el conductor Miguel Alanya, de la empresa Corazón de Jesús, que se dirigía con normalidad hacia el distrito de Hualhuas.

Los manifestantes se dividieron en diversos piquetes para hacer sentir su medida de lucha. Los bloqueos obligaron a los ciudadanos a caminar en promedio 8 kilómetros, desde el distrito de San Agustín de Cajas hacia El Tambo, por el cierre de vías en Quebrada Honda, Intihuatana, Ciudad Universitaria, Fundo Provenir y otros.

“¿Por qué no van y protestan frente a los grifos? están perjudicando a los ciudadanos que necesitamos llegar a nuestro centro de trabajo y no me parece justo”, dijeron los peatones.

“Si los grifos no muestran reducción en los precios de combustibles como diesel, GLP y otros, tendremos que subir el pasaje en S/0.50”, dijo Contreras.

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