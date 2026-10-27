La construcción del nuevo mercado modelo de la provincia de Chupaca, valorizada en S/ 35 millones, contempla la revisión del padrón de comerciantes tras detectarse irregularidades en 14 de los 244 puestos inicialmente considerados.

El alcalde provincial, Luis Bastidas, explicó que algunos beneficiarios tendrían entre dos y cuatro puestos, por lo que estos espacios podrían reasignarse a vendedores de escasos recursos e informales que buscan formalizarse.

“El Estado va a invertir para las personas de escasos recursos para aliviar la pobreza”, sostuvo.

El proyecto, ejecutado por el Ministerio de la Producción, contempla 256 puestos distribuidos en dos pisos y un semisótano. La obra también genera controversia por la reubicación temporal de los comerciantes en el complejo deportivo Canchas Gemelas durante los 18 meses de ejecución.

Bastidas pidió diálogo para resolver las discrepancias y advirtió que los conflictos podrían comprometer el financiamiento estatal de S/ 35 millones. “No podemos perder 35 millones de soles fruto de tanto esfuerzo”, manifestó