El congresista perulibrista, Guillermo Bermejo, llegó hasta la ciudad de Huancayo donde lanzó oficialmente su campaña de recolección de firmas para una Asamblea Constituyente. Llegó acompañado de la congresista por Junín Silvana Robles, del mismo partido. La llegada de los parlamentarios fue accidentada debido a la reacción violenta de algunos militantes que arremetieron con duros calificativos contra la corresponsal de Canal N, Angélica Cuela, luego que Bermejo se quejara de que la transmisión en vivo de la periodista no le permitía continuar con su discurso.

“...y tenemos que decir, a pesar de que Canal N nos está interrumpiendo el discurso, que, utilizaron, o sea” decía el congresista incapaz de seguir con sus líneas, luego baja el micrófono y se le escucha: “es el colmo ya, es el colmo, mejor que opine Canal N después pasamos nosotros, Dios mio”. Fue entonces cuando su militancia arremetió contra la periodista Angélica Cuela. “¡Fuera!, ¡corrupta!, ¡prensa basura!, ¡que se retire!” empezaron a gritar mientras rodeaban a la joven.

No quedó allí, Bermejo aprovechó nuevamente :”Ahí nomas compañeros, como siempre el acto de provocación de la prensa de donde viene de donde va, ya es característico no pisemos el palito, no vale la pena”, señaló, pero las agresiones no cesaban.

“Es ya lo típico en ellos, eso es lo que van a sacar más tarde, lo que estamos hablando acá no les interesa”, continuaba el parlamentario de Perú Libre, mientras, su militancia continuaba hostigando a la periodista. En las imágenes se puede ver como dos mujeres se le aceran mientras la comunicadora intenta no contestar y mantiene la calma. “Lo que ustedes digan a nadie le interesa. No provoques” le dice una mujer con sombrero negro, otra de cabello corto le hace la misma advertencia: “Tranquila ya, no provoques ah, no provoques ah”.

Más tarde Angélica Cuela lamentó que ante su trabajo el congresista haya reaccionado de esa forma, provocando un peor comportamiento en su militancia.





