El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) alzó la voz ante las críticas de Guillermo Bermejo (Perú Libre) hacia los medios de comunicación. La referida institución consideró que la actitud amenazante del congresista afecta la cobertura informativa de eventos de interés público.

“IPYS reclama por la actitud confrontacional y amenazante de Guillermo Bermejo contra la prensa, que afecta la cobertura informativa de eventos de interés público. También le recuerda que los medios de comunicación tienen el derecho y el deber de acudir a estos eventos para cubrir y preguntar sobre temas de interés de la ciudadanía”, indicó a través de un comunicado.

El mensaje sucede luego que este 29 de setiembre, Guillermo Bermejo acusara a los medios de comunicación de “informar de manera parcializada” y “no ser respetuosos” de los eventos realizados por Perú Libre.

Además, aseveró que “la mayor parte de la prensa tienen una posición sesgada frente al gobierno” y que “no colabora con la difusión de material educativo”. El arrebato del legislador ocurrió en Junín donde Bermejo Rojas participó de una actividad para la recolección de firmas que tiene como fin promover un referéndum que convoque a una Asamblea Constituyente y así elaborar una nueva Constitución política.

“Ustedes tienen que aprender a respetar y dar la palabra a los actores, ustedes tienen la mala costumbre de editar lo que les interesa a su línea editorial y sacar los que le da la gana”, atacó el parlamentario y seguidamente apuntó que la prensa en el Perú es “basura”.

“Yo quisiera llevarme bien con ustedes, pero lo que vemos después de cada conferencia de prensa es que ustedes atropellan por lo que hacemos o no hacemos”, añadió.

Angélica Cuela, corresponsal de Canal N en Junín, realizaba un enlace en vivo del evento y el congresista reclamó de manera airada a dicho medio informativo por su manera de informar.

“Es el acto de provocación que hace la prensa a donde van, no pisemos el palito con ellos, no vale la pena. Lo que estamos explicando acá no les importa, ellos que quieren hablar de normas para un modelo económico que impusieron aquí, ese modelo que tanto quieren defender entró mediante tanques, esos medios que hablan del peligro de Perú Libre, recordarles que el neoliberalismo les tomó los canales, ellos sí desaparecieron periodistas en los 90 y tomaron los medios, y hasta hace poco lo hacían con la publicidad estatal que no habrá más en el gobierno de Perú Libre”, afirmó.

