La Fiscalía Superior Mixta Descentralizada de Nasca, liderada por la fiscal superior Mithsy Corrales Carpio, consiguió que se confirme la sentencia de 21 años y 5 meses de pena privativa de la libertad efectiva contra Iván Raúl Huamán Nacimiento, como autor del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en agravio de una menor de edad.

Grave delito

Durante la audiencia de segunda instancia, el fiscal adjunto superior Luis Mansilla Velásquez sustentó los elementos probatorios y solicitó que se declare infundada la apelación presentada por la defensa, logrando que el Juzgado Penal Supraprovincial de la Zona Sur de Ica ratificara la condena inicial y fijara en S/. 2,500.00 soles el monto por concepto de reparación civil a favor de la agraviada.

Cabe precisar que la investigación en primera instancia estuvo a cargo del fiscal provincial Jaime Cruz Pacsi, quien recopiló las pruebas que acreditaron la responsabilidad del ahora sentenciado.

De acuerdo con la tesis fiscal, el sentenciado aprovechó su condición de vecino y la relación de confianza con la familia de la víctima para cometer el delito. El primer hecho ocurrió en el mes de febrero del 2019, cuando el agresor ingresó al domicilio de la menor bajo el pretexto de ayudarla a cambiar un balón de gas, situación que utilizó para agredirla físicamente y amenazarla para evitar que denunciara lo sucedido.

El segundo suceso se registró en marzo del 2019, aprovechando que el sentenciado conocía las rutinas de la vivienda debido a que alquilaba un vehículo de carga propiedad de la madre de la menor, identificando los horarios en los que la víctima se encontraba sola.

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