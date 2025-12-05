Este jueves 4 de diciembre arrancó, en Huancayo, el VIII Congreso Empresarial del Centro – CEC Perú 2025, bajo el lema “Necesidades y Propuestas para una Inversión y Gobernanza Sostenible Integral para la Macrorregión Central del Perú”. Este foro reunió a empresarios, autoridades locales, regionales y nacionales, así como representantes de diversos sectores productivos, con el fin de definir una agenda clara para impulsar el desarrollo de la macrorregión centro que incluye a regiones como Junín, Huancavelica, Pasco, Huánuco y Ayacucho.

“Este es un espacio para fijar nuestras necesidades, dialogar sobre las situaciones que podamos tener y aterrizar en la agenda de nuestra macrorregión centro”, dijo Fanny Galván, presidenta de la Cámara de Comercio (CCH) de Huancayo.

Por su parte, el presidente del CEC Perú 2025, Jesús Capcha destacó la calidad de información que se pudo obtener del congreso y que permitirá evaluar y analizar la situación actual de la macrorregión. Informó que como logro histórico del congreso, se firmará un convenio, de las cinco cámaras regionales con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para instalar una mesa técnica macrorregional que destrabe la inversión.

“Es decir, de todas las 44 mil obras, unas siete mil son de la macrorregión, que por alguna razón de tramitología están trabadas, se empezarán a dinamizar“, señaló.

Los temas

Durante la primera jornada, los ponentes reflexionaron sobre las brechas históricas de infraestructura y desarrollo que afectan a la macrorregión, así como los riesgos que acarrea una gestión pública fragmentada, marcada por restricciones fiscales y falta de inversión efectiva. A la vez, presentaron propuestas orientadas a destrabar proyectos postergados, promover inversión tanto pública como privada, e impulsar iniciativas realistas que apunten al desarrollo de competitividad en la macrorregión.

El congreso inició con la ponencia del gerente regional, Roy Gonzales, quien representó al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas. Gonzales hizo referencia a las obras pendientes y en ejecución que viene realizando el Gobierno Regional.

Durante el desarrollo de la jornada también se tocó temas sobre el índice de competitividad, cuyo panelista expresó que la macrorregión se mantuvo “estancada” en los últimos 10 años.

“Hay diferentes tipos de falencias, pero destacan dos: pilar salud y pilar económico. Este último requiere de mayor inversión que genera más empleo, aquí encontramos la tasa de informalidad. Si miramos el combate de inseguridad, encontramos consistencias claras. Combatir la inseguridad con comisarías en mal estado, como las que se tiene en la región Junín, es difícil”, dijo el economista Víctor Fuentes, Gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía IPE.

Temas como la tasa de informalidad a nivel nacional y sus afectaciones en la economía, planes de desarrollo para cerrar brechas de saneamiento, conectividad por medio de la mega obra de la carretera central y el eje ferroviario también se destacaron, realzando el posible desarrollo de la macrorregión mediante un trabajo articulado entre el sector público y el empresariado.

Las brechas

El ex ministro de economía y actual director ejecutivo de Videnza Instituto, Luis Miguel Castilla Rubio, en entrevista con Correo señaló que más que un mayor control a obras y organismos públicos se necesita darle valor a la meritocracia.

“Hay dos o tres factores esenciales. Uno es el acelerar la implementación al servicio civil una carrera meritocrática que pueda captar al mejor talento. Hay muy buenas universidades para formar a gestores públicos, ya que la mayoría (de funcionarios actualmente) está jalado en aptitudes básicas para manejar proyectos de inversión pública”, indicó.

También pidió no tener miedo de pensar en ámbitos de colaboración más estrechos entre el sector público y privado como obras por impuestos. Recomendó pensar en mecanismos público-privados que deben ser más céleres en reducir la brecha.

Miras al desarrollo

Jorge Zapata Ríos, Presidente Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), centró su ponencia resaltando que los empresarios “debemos involucrarnos en los quehaceres de nuestras respectivas jurisdicciones”.

“Estamos convencidos de que los empresarios deben hacer mucho más de lo que hoy estamos haciendo. El crecimiento del país es insuficiente, estamos creciendo porque tenemos términos de intercambio que no se producen hace muchísimos años y eso está jalando la economía”, afirmó, añadiendo que el Perú podría crecer al doble si existieran mejores instituciones, un sistema político más predecible y una institucionalidad más clara y más sólida.

“Las instituciones se han debilitado se ha perdido la meritocracia en el Estado, necesitamos instituciones fuertes con mejores hombre y mujeres integrando y dirigiendo estas instituciones”, sentenció.

Carretera Central es una oportunidad

Por su parte Thibaud Le Berre, el gerente adjunto del proyecto de la Nueva Carretera Central, dio a conocer que en los indicadores del ranking mundial, en cuanto a conectividad vial, el Perú está en el puesto 102 de 141 países. Allí surge la importancia de la autopista de cuatro carriles.

“Es una de las respuestas a esta problemática y contribuirá a ser parte de cerrar la brecha de esta infraestructura“, indicó. Comentó que hoy en día, son más de 39 mil toneladas de mercancías que transitan por la actual carretera central generando problemas de congestión vial e inseguridad y uno de los objetivos de la nueva autopista es captar este tráfico para descongestionar esta vía.

De otro lado, el presidente de Confiep, Jorge Zapata, también se refirió a la necesidad urgente de esta importante vía.

“El Perú necesita mucha infraestructura, tenemos una brecha muy amplia y necesitamos que los hospitales se construyan que no se dejen a medias, lo mismo que las escuelas. Necesitamos también mejorar la calidad de servicios. Las carreteras, necesitamos conectar mejor al país, para que los pequeños empresarios agricultores saquen sus productos, porque no exportarlos y ser competitivos en el exterior, pero para eso necesitamos vías de comunicación rápidas, ágiles que permitan bajar costos. Los puertos ya los tenemos, Ahora necesitamos vías de comunicación para llegar a esos puertos con la misma calidad”, dijo.

Zapata también destacó que la macrorregión centro tiene la ventaja de estar muy cerca a los dos grandes puertos que tiene el Perú, como Chancay y el Callao.

“Tiene ventajas comparativas como sur y norte, eso abre un abanico de posibilidades para que se potencie la exportación de la región centro. Evidentemente necesitamos mejores carreteras de penetración para que eso suceda”, afirmó.

También pidió darle un voto de confianza al presidente José Jerí por ser un gobierno de transición y porque le esta haciendo frente a la delincuencia.

Su gran reto es continuar con la lucha contra la inseguridad ciudadana, garantizar las elecciones limpias y transparentes para el 2026 y mantener la estabilidad económica. Y para la ciudadanía el reto es elegir bien.