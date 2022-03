Se conocieron por redes sociales y el joven ingeniero citó a Andrea para pasear, sin saber que ella tenía otros planes. Los amigos de Facebook, fueron a pasear, luego Luis Herrera C. (22), le mencionó que iría a un encuentro de fútbol con sus amigos y ella le dijo que lo acompañaría. Tras la pichanguita, Luis se percato que su nueva amiga, ya no estaba, fue a dónde dejó el auto de su papá estacionado y ya no estaba.

Al observar las cámaras de seguridad, el ingeniero descubrió que la joven robó el carro de placa C7D- 426, marca Kia.

La denuncia del robo fue presentada en la comisaría de Concepción. El agraviado, refirió que pidió prestado el vehículo a su padre para salir en compañía de la mujer que se identificó como Andrea Rojas, a quien conoció hace una semana. La recogió en el parque principal de Concepción, luego fueron al grass sintético del Jr. Dos de Mayo N°459, en cuyo frontis estacionó el vehículo de placa C7D-426.

Andrea tenía una mochila donde estaban las llaves del auto y se las llevó. A las 23:00 horas, Luis Herrera, salió y ya no estaba su vehículo. Las cámaras de video vigilancia del local revelaron que la fémina sale del local, y se encuentra con un varón y ambos escapan juntos en el vehículo de placa C7D- 426.

La Policía realiza las diligencias para ubicar la unidad hurtada por la astuta fémina que habría seducido al ingeniero con fines ilícitos. La unidad de robo de vehículos de Huancayo, también realiza la búsqueda del automóvil.