La regidora de Huancayo, Ana Belén Chupurgo, interpuso una denuncia ante la comisaría de la ciudad, por intento de secuestro del que habría sido víctima. Según indicó la concejal, el hecho ocurrió a media cuadra de su casa, cuando subió a un taxi.

Según narró Ana Belén Chupurgo, la noche del lunes en el centro de Huancayo abordó la unidad color azul claro, de placa AV1 621 “Había una persona con anteojos y una chica. Es importante darnos cuenta de la interacción que tengo con el taxista, ya no me respondía al yo querer bajar del auto, y es cuando yo actué rápido y estas dos personas intentan interceptarme pero yo actué rápido y en pleno recorrido me bajé del carro”, señaló para un medio local.

Hasta el cierre de esta edición no se conocían los detalles, pero la autoridad se mostraba bastante afectado por lo sucedido. La Policía también mantenía hasta ayer la denuncia en reserva. Chupurgo es regidora de Perú Libre, arquitecta de profesión y una de las pocas que ha estado fuera del escándalo que viene azotando la comuna huanca.