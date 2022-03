En el primer día de clases, los escolares fueron expuestos innecesariamente, a diversas situaciones de riesgo a su salud, que padres y profesores deben corregir en los siguientes días. El médico de EsSalud, Carlos Meza Marín manifestó que los niños y adolescentes, ya no deben ser llamados a formaciones, como ocurrió en la primaria y secundaria del colegio Santa Isabel.

MIRA ESTO: Suspenden inicio de clases en dos colegios de Jauja por pésima infraestructura e inundación

El galeno refirió que muy temprano, hacía mucho frío y no es conveniente que los chicos esperen mientras se desarrollan la ceremonia de bienvenida, cuando los menores de edad tiritan, por las bajas temperaturas o cuando hace calor, y se exponen a la radiación ultravioleta.

Demandó que los niños y adolescentes, apenas llegan a la institución educativa, deben ir directamente al salón de clases, donde las carpetas tienen que estar distanciadas y donde en la actualidad se trabaja con un aforo del 50%.

Respecto al comportamiento de los padres de familia, consideró que estos no deberían estar aglomerados en las puertas de las instituciones educativas luego de que llevan a sus hijos al plantel, muchas veces obstruyendo el paso de los escolares.

Otra preocupación, es la venta ambulatoria de alimentos de todo tipo, lo cual no debería realizarse, ya que no existe ningún control sanitario. En algunos planteles, no han considerado un horario para el refrigerio, pero cuando salen los alumnos de clases lo primero que hacen es consumir alimentos en los puestos de venta ambulatoria.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Directores y docentes deben monitorear cuantos escolares faltan vacunar en centros educativos

El director de la Red Valle del Mantaro, Enrique Porras Orellana demandó que estos temas sean analizados por la comisión multisectorial. Con un 50% del aforo en el salón empezaron ayer las clases presenciales en el colegio Santa Isabel. En los salones donde hay hasta 30 alumnos, ayer solo acudieron 15 y el resto se quedarían en sus casas, para seguir las clases de manera virtual. El próximo lunes 21 de marzo, acudirá de manera presencial el resto del salón.

“De los 30 alumnos de mi salón, hoy acudieron 15 y los otros 15 seguirán la clase de manera virtual y la próxima los ausentes volverán de manera presencial”, dijo el maestro Fernando Santana, que estaba emocionado de reencontrarse con los alumnos. Por su parte, el escolar José Fernández del quinto B, expresó la alegría de ver a sus compañeros, después de dos años de encierro a causa de la pandemia. El muchacho mencionó que en su salón ya todos están vacunados.