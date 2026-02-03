En nuestro podcast “Conoce a tu candidato” también conversamos con Sabino Blancas Chávez, candidato al Senado por el Distrito Electoral 27, que representa a los peruanos en el extranjero.

Sabino, eres una figura conocida en Junín,¿por qué postular al Senado por los peruanos en el exterior?

Esta decisión nace de una invitación del partido Perú Primero, basada en mi experiencia en gestión pública. He trabajado en la PCM, el Ministerio de Justicia, el Congreso y actualmente soy regidor. Creemos que esa trayectoria es necesaria para llegar al Senado con propuestas claras y viables.

¿Cuántos peruanos viven fuera del país y por qué es importante representarlos?

Somos casi cuatro millones de peruanos en el extranjero, con cerca de 948 mil votantes. Ellos envían remesas, sostienen familias y aportan al país, pero durante años no tuvieron representación directa. Por eso se crea el Distrito Electoral 27.

¿Cuáles son sus principales propuestas?

Una de las más urgentes es la homologación de títulos profesionales. Hoy el Estado ha triplicado el costo de este trámite, afectando a peruanos que estudiaron fuera y desean volver. Proponemos que la homologación sea rápida, accesible e incluso gratuita, además de impulsar convenios bilaterales para que los títulos peruanos tengan validez en otros países. También planteamos la digitalización de los consulados y un retorno digno del migrante, con incentivos tributarios temporales para quienes deseen invertir en el país.

¿Cómo hará campaña desde el Perú?

He solicitado licencia y desde febrero viajaré a Argentina y a países de Europa como Italia, España y Francia, donde hay mayor presencia de compatriotas. Es clave escucharlos directamente.

¿Cuál es su postura frente a los extranjeros que delinquen en el Perú?

Debe existir una política migratoria clara. El Perú fue demasiado flexible y no se evaluaron antecedentes. Quien venga a trabajar y respetar las normas es bienvenido, pero quien delinque o atenta contra el Estado debe ser expulsado, tal como ocurre con peruanos en otros países.

Fue en el gobierno de Martín Vizcarra donde ingresaron más migrantes ¿tu postura no es contradictoria?

Hay que ser claros: la apertura migratoria se inicia en el gobierno de PPK y luego continúa. Hoy la realidad es distinta y la política pública debe corregirse en función de los problemas actuales.

Sobre la valla electoral y la situación de Mario Vizcarra, ¿qué responde?

A Mario le han presentado varias tachas porque es un candidato con posibilidades reales. El JNE declaró fundada la apelación de Perú Primero. Desde entonces ha recorrido regiones como Huancayo y Loreto con gran respaldo ciudadano. Su crecimiento es propio.