El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, en los menores que integran las pandillas, puede generar alteraciones en el juicio, la percepción y el control de impulsos, por eso incrementa el riesgo de conductas que los incentiva a ser más agresivos y conflictivos hasta generar situaciones de violencia, que inclusive son publicadas en las redes sociales, afirmó la coordinadora de salud mental de la Diresa Junín, Jakeline Palomino Cossio.

“Existen jóvenes y adolescentes que están en pandillas, algunas veces incentivados por el consumo de alcohol y drogas. En los centros de salud se ha podido identificar mediante los dosajes el consumo de sustancias prohibidas”, acotó.

Indicó que para conformar pandillas, los menores se buscan y juntan entre amistades con el mismo patrón de conducta y conforman estos grupos, que deben ser identificados y tratados de manera adecuada. En los centros de atención comunitaria se identificó que el consumo de alcohol en los escolares es desde los 12 años.

Ante esta situación, recomendó que se tienen que fortalecer acciones preventivas frente al consumo de alcohol y sustancias prohibidas. Con acciones concretas dirigidas a los escolares articulando acciones entre los psicólogos de los centros de salud comunitarios de Diresa, los psicólogos Serums y los que laboran en las instituciones educativas.

Con estas acciones de control, se esperan disminuir los actos de violencia, en los que se ven involucrados los menores de edad, cuyo acto más cruel fue la muerte de un niño de 13 años que fue acuchillado por otro menor y murió. Luego que la víctimas fue atacado por unos pandilleros.

Tratamiento

La Dirección Regional de Salud, mediante los centros de salud comunitarios atienden los casos de adicciones como el consumo de alcohol y drogas en niños y adolescentes.

Cuando hay una detección temprana que identifican señales de riesgo de consumo en estudiantes, inmediatamente se pasa al centro de salud comunitario, donde se brinda atención psicológica, el trabajo con los familiares, a quienes se les brindan pautas de comunicación con los hijos, detalló la psicóloga Jakeline Palomino.

La psicóloga Jakeline Palomino dijo que el caso del menor Milan todavía está en investigación y no dijo nada más sobre el caso hasta que las autoridades den un pronunciamiento oficial.