El contralor general de la República, César Aguilar Surichaqui, llegó a la región Junín para supervisar la prestación de servicios de salud y el avance de obras públicas, como parte de las acciones de control que buscan identificar riesgos y promover mejoras que permitan a las entidades brindar servicios públicos de mayor calidad y eficiencia.

Desde Huancayo, Aguilar declaró: “Estamos visitando el Gobierno Regional, el Gobierno Provincial, y haciendo operativos en centros de salud, colegios y vías. Verificamos la condición de las obras, el nivel de ejecución, el estado de los servicios, contrataciones y otros aspectos claves para ejercer una fiscalización de la gestión”.

Durante su recorrido, se inspeccionó la obra de mejoramiento de la movilidad urbana en los jirones Colina y Acolla (Jauja), con más de un millón de soles de inversión. La obra presenta un 60 % de avance físico, pero ha sufrido tres suspensiones de plazo.

También se fiscalizó el terminal terrestre de Jauja (más de S/ 13 millones de inversión), donde se hallaron deficiencias graves: cámaras de vigilancia inoperativas, señalización deficiente, falta de barandas de seguridad y cables eléctricos expuestos.

En el sector salud, un equipo liderado por el subgerente de Control Salud de la Contraloría supervisó el Hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, donde se detectaron equipos médicos inoperativos como máquinas de anestesia, esterilizadores y mesas quirúrgicas, además de otros dispositivos que requieren mantenimiento urgente o renovación.

Consultado sobre estas intervenciones, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, respaldó la labor de la Contraloría y resaltó su rol preventivo.

“Ellos ya no vienen como un favor, sino por obligación. Su presencia en las provincias y distritos garantiza vigilancia permanente”, dijo.